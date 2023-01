col/sat/gtr

Grazie a uno studio coordinato dall’Istituto Clinico Humanitas all’interno di un consorzio europeo, è stato sviluppato e reso disponibile un nuovo algoritmo che calcola il rischio di progressione di particolari tumori del sangue, tenendo in conto sesso ed età del paziente. L’intelligenza artificiale è stata fondamentale per analizzare in profondità i dati clinici e molecolari.