Lino Banfi a Domenica In: "Papa Francesco era mio fratello minore" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore”. Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In, a Mara Venier racconta il suo rapporto speciale con il Pontefice, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. “Io sono quasi novantenne, sono il nonno d’Italia e dicevo che lui era il nonno del mondo”, dice Banfi, svelando di aver ricevuto dal Papa un messaggio particolare per un compleanno. “Caro nonno del mondo, buon compleanno… Tu sei furbo, festeggi dall’8 all’11: 4 giorni di compleanno. Grazie per la tua testimonianza di gioia, il Signore ti benedica e ti faccia fare un buon compleanno. Io prego per te, tu fallo per me. Un abbraccio”, l’audio con la voce di Papa Francesco.

“Con i miei figli avevo deciso di tenere questo messaggio come ricordo per tutta la vita. Ma poi ho pensato che la gente lo deve sapere… Mi sono immaginato il Papa che si avvcicina al telefono per lasciare il messaggio vocale. Io nella vita sono sempre stato pessimista, non vedo il bicchiere mezzo vuoto: lo vedo sfracellato. Ho detto a mio figlio, questo non è il Papa, è Massimo Lopez. Mi stanno prendendo in giro. Ho fatto il numero del mittente, mi ha risposto Juan Cruz. E mi ha passato il Papa”, rivela Banfi. “Papa Francesco per me era un fratello. Gli dicevo che ero suo fratello maggiore, ‘mi deve rispettare”, aggiunge.