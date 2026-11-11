L'inflazione erode sempre di più il potere d'acquisto - Tuttoggi.info

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L’inflazione erode sempre di più il potere d’acquisto

ItalPress

L’inflazione erode sempre di più il potere d’acquisto

Mer, 11/11/2026 - 16:03

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NAPOLI (ITALPRESS) – Continua a diminuire il potere d’acquisto per via dell’inflazione. Tra le possibili soluzioni un sostegno agli stipendi con una tassazione agevolata. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

sat/gtr

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