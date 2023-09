Linfedema, 2 milioni di casi in Italia - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Può avere una causa genetica o essere l’effetto collaterale di un intervento chirurgico. L’accumulo patologico di liquido linfatico nei tessuti può dipendere da diversi fattori. Il linfedema, infatti, non è altro che la formazione di ingorghi in uno o più punti delle “autostrade linfatiche” che attraversano il nostro corpo e che possono causare gonfiore a mani, braccia e gambe. Talvolta il gonfiore è così grave da portare ad “arti d’elefanti”, dolorosi e ingombranti che rendono difficoltosa una qualsiasi azione semplice, come vestirsi o lavarsi. Si tratta di una patologia in drammatico aumento.

gtr/gsl