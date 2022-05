Linea verde fa tappa al lago Trasimeno: su Rai Uno il 22 maggio - Tuttoggi

Il viaggio di Beppe e Peppone parte da Tuoro, dalle 27 sculture di artisti contemporanei che compongono l’opera: ‘Il Campo del Sole’, tutte realizzate con pietra locale, la pietra serena estratta dalla cava che Peppone ci porta a visitare.

Beppe Convertini racconta il lago come scrigno di biodiversità partendo dal Castello di Montalera, un tempo fortezza a difesa dagli invasori, oggi azienda agricola all’avanguardia nella difesa dell’ambiente.

Le sue mura si affacciano sul lago e sull’Isola Polvese, la più grande delle tre isole del Trasimeno, immersa in uno splendido uliveto e che è divenuta laboratorio per l’educazione ambientale. Peppone dopo averla esplorata, si reca anche all’isola Maggiore dove incontra i pochissimi abitanti rimasti che però ancor di più hanno conservato fortemente tradizioni come la pesca, la cucina e il merletto. La lavorazione del ‘merletto’ fu strumento d’emancipazione per le donne dell’Isola nei primi del ‘900, come lo fu il ‘ricamo’ per le donne di Panicale.

Anche questa un’arte che viene gelosamente tramandata.

