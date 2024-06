Liguria, Tajani "Su dimissioni decide Toti, ma tempi giustizia rapidi" - Tuttoggi.info

RAPALLO (ITALPRESS) – “La giustizia deve fare il suo corso, io sono sempre comunque garantista. Forza Italia non fa parte della giunta ligure. Giovanni Toti sicuramente saprà dimostrare la sua estraneità alle accuse. Non è in Forza Italia da tanti anni, ma noi riteniamo che tocchi a lui decidere se rimanere oppure no”. Così Antonio Tajani, ministro degli Esteri, commenta l’indagine che ha travolto la giunta ligure guidata Giovanni Toti. “Ma prima di emettere sentenze di condanna la magistratura deve dimostrare se ci sono dei colpevoli. E’ la magistratura che deve dimostrare se un cittadino è colpevole, non il cittadino che deve dimostrare la sua innocenza” sottolinea, aggiungendo che “i tempi della giustizia devono essere molto più rapidi, vogliamo una giustizia giusta, dove accusa e difesa siano sullo stesso piano”. Poi Tajani sottolinea, che “sia anche giusto per esempio depoliticizzare la magistratura”.(ITALPRESS).

trl/xb2