Liguria, Schlein "Toti si dimetta, la Regione deve ripartire" - Tuttoggi.info

RAPALLO (ITALPRESS) – “Noi chiediamo dal primo momento dell’arresto le dimissioni di Giovanni Toti per una questione di opportunità politica, che arriva ancora prima del lavoro della magistratura a cui spetta di valutare le responsabilità penali, ma quando emerge un quadro così grave che interessa i massimi livelli della Regione, non si può tenere la Liguria in sospeso e bloccata. Sono settimane che non si parla d’altro, intanto languono gli investimenti la questione sanitaria è grave, la Liguria merita di ripartire e noi riteniamo ci sia l’opportunità per le immediatedimissioni”. Così Elly Schlein, segretario del Pd, a margine del convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo.

