Liguria, Bucci "Soldi per i sottosegretari regionali ci sono" - Tuttoggi.info

GENOVA (ITALPRESS) – “La proposta di legge dice che si va avanti senza necessità di ulteriori oneri economici. Oggi il Consiglioregionale costa circa 20 milioni, in questi 20 milioni troveremo il compenso anche per gli altri”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, in un’intervista a Italpress, risponde alle critiche dell’opposizione sulla riforma statutaria che, se approvata, introdurrebbe la possibilità di nominare fino a quattro sottosegretari, ampliando inoltre il numero di assessori fino al massimo consentito dalla legge nazionale. Per tutti è previsto il medesimo trattamento economico dei consiglieri regionali. (ITALPRESS)

xa8/trl/gtr