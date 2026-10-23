Liguria, Bucci celebra due anni di giunta "Regione continua a crescere" - Tuttoggi.info

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Liguria, Bucci celebra due anni di giunta “Regione continua a crescere”

ItalPress

Liguria, Bucci celebra due anni di giunta “Regione continua a crescere”

Ven, 23/10/2026 - 23:02

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GENOVA (ITALPRESS) – “I numeri dicono che la Liguria sta andando benissimo, continua a essere in crescita. A partire dal dato della popolazione che cresce, oramai sono tre anni che cresce costantemente. E’ stato invertito un trend che andava avanti da 30 anni di continua diminuzione. Oggi i numeri della Liguria sono in crescita per quanto riguarda i residenti, il numero degli occupati, + 1,5% rispetto all’anno scorso, è in crescita il tasso di occupazione, più 0,6 punti percentuali, che vuol dire che è superiore al tasso nazionale. Quindi le cose stanno andando avanti veramente bene”. Lo ha detto il presidente della Regione Marco Bucci, a margine dell’evento organizzato per tracciare il bilancio dei primi due anni della sua giunta.
xa8/mgg/gtr

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