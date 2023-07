Liceali e prof si ritrovano 50 anni dopo la Maturità classica

I compagni di classe del Liceo Pontano Sansi si sono ritrovati a Campello con la prof Anna Proietti

Nel luglio 1973 avevano sostenuto gli esami Maturità Classica al Liceo Pontano-Sansi di Spoleto. Esattamente 50 anni dopo, i compagni di liceo si sono ritrovati, nella splendida cornice della colline di Campello sul Clitunno. Davanti a una torta che, appunto, ricorda i 50 anni trascorsi dalla maturià.

Non sono mancati all’appuntamento neanche coloro che ormai vivono in altre città, anche da Novara e da Pisa.

L’incontro, ricco di ricordi, citazioni, aneddoti, si è protratto fino al tardo pomeriggio. Partecipato con la stessa naturalezza e la stessa vivacità come se il tempo si fosse fermato a quel luglio del 1973.

Al convivio erano presenti Patrizia Accardi, Nicoletta Berardi, Daniela Gigliarelli, Donatella Mancini, Laura Mattioli, Marco Marchetti, Roberto Quirino, Luca Sapori, Antonia Italia Tomasini, Ilario Vaccari, Giuseppe Zenobi .

Non è mancata la partecipazione della professoressa Anna Proietti. Gli stessi ex liceali hanno spiegato quanto fosse importante la sua presenza, non solo per il legame di affetto rimasto immutabile nel tempo, ma per il ruolo fondamentale che ha avuto nella loro formazione, passando dalla letteratura italiana alla metrica latina, dalla letteratura greca ai passi della storia e ai luoghi della geografia.

Un ricordo è stato rivolto a coloro che non ci sono più: Antonio Careri, Alberto Morelli e Patrizia Perugini. Persone che restano vive nella memoria dei loro ex compagni di liceo.