Libri Testo, pubblicato il bando per la concessione di contributi a Marsciano - Tuttoggi

I benefici riguardano gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. La domanda in Comune entro il 29 settembre

La Regione Umbria ha deliberato anche per l’anno scolastico 2022/2023 la concessione di contributi all’acquisto di libri di testo per gli studenti residenti in Umbria che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, sia umbre che di fuori regione.

La domanda va presentata, quanto prima, dai soggetti interessati direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 29 settembre 2022. Può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo in Municipio oppure inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.