Libri, Bernardi (UniPg): "Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'" - Tuttoggi.info

 Libri, Bernardi (UniPg): "Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'"
Libri, Bernardi (UniPg): “Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'”

Libri, Bernardi (UniPg): “Democrazia Usa a rischio, Trump promuove atteggiamento neoimperiale'”

Ven, 19/12/2025 - 09:03

(Adnkronos) – “Mario Del Pero ci presenta una democrazia compromessa, una democrazia prevalentemente a rischio, risultato sul quale sono molto d’accordo. Le tendenze della seconda amministrazione Trump sono quelle di una democrazia che tende a un atteggiamento neoimperiale. Questo emerge chiaramente anche dal documento del 25 novembre sulla National Security Doctrine”. È quanto ha dichiarato Claudia Bernardi, docente all’Università degli Studi di Perugia, intervenendo in occasione della presentazione del libro ‘Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell’era Trump’ di Mario Del Pero, presso il Centro Studi Americani a Roma. 

“Certamente le politiche dell’amministrazione Trump in termini di migrazione fanno riferimento a una politica del tutto nuova dal punto di vista delle rappresaglie, delle retate, della militarizzazione interna degli Stati Uniti. Una militarizzazione che ha un passato consolidato fin dagli anni 70, ma che adesso si rinnova in modo drammatico e che vede nei migranti, nelle persone diverse, nei membri della comunità Lgbtqi+, dei nemici interni che vanno combattuti a tutti i costi”. 

