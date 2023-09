Libri anno scolastico 2023/2024, il bando per i buoni a Terni - Tuttoggi.info

"Si tratta di un’importante iniziativa a favore dei cittadini con minori possibilità per garantire il diritto allo studio di tutti i ragazzi e per agevolare la frequenza scolastica degli studenti".

Il Comune di Terni rende noto che martedì 3 ottobre 2023 è il termine per presentare le domande per i buoni relativi all’anno scolastico 2023/2024. I beneficiari del contributo sono gli studenti residenti nel Comune di Terni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a euro 15.493,71.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il form online accessibile dalla pagina scuola dall’area Servizi Online oppure dalla pagina dei buoni libro del sito istituzionale, dove sono disponibili tutte le informazioni. Per accedere al servizio è necessario l’utilizzo dello Spid.

Per la compilazione della domanda è possibile richiedere assistenza al personale dell’ufficio diritto allo studio, che sarà a disposizione solo su appuntamento nella sede di Corso Tacito 146 (primo piano della Palazzina ex Foresteria), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.

“Si tratta di un’importante iniziativa a favore dei cittadini con minori possibilità – sottolinea l’assessore alla Scuola Viviana Altamura – per garantire il diritto allo studio di tutti i ragazzi e per agevolare la frequenza scolastica degli studenti”.