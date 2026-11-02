Libia, a Misurata porte aperte alle imprese italiane - Tuttoggi.info





MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) – Acciaio, prodotti alimentari e vernici: Misurata ha aperto le porte delle sue fabbriche alla delegazione della Camera di commercio italo-libica, guidata da Nicola Colicchi, mostrando alle imprese italiane le dimensioni e le prospettive del proprio tessuto manifatturiero. Dopo gli oltre 68 incontri bilaterali segnalati dalla Zona franca in occasione del Forum libico-italiano degli affari e degli investimenti, la missione è proseguita con i delegati delle 60 aziende italiane una serie di visite agli stabilimenti della città. L’iniziativa, organizzata dalla Camera di commercio italo-libica in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tripoli e Unioncamere, ha permesso agli imprenditori di approfondire sul campo le opportunità di collaborazione con alcuni dei principali gruppi industriali locali.

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