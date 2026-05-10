Libertà di stampa, Sommella "Liti temerarie un problema per i giornali" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le liti temerarie sono un problema per tutti i giornali, tutti gli editori e tutti i giornalisti. È il caso di promuovere un’azione presso il Parlamento e tutte le forze politiche per far sì che non si faccia causa a un giornale, a un editore, a un giornalista semplicemente per impedirgli di fare il proprio mestiere”. Lo ha affermato Roberto Sommella, presidente de La Nuova Europa riguardo al tema delle querele temerarie affrontato in una tavola rotonda dedicata alla libertà di stampa, nel corso del Ventotene Europa Festival.

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