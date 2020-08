Libero Grassi, Palermo ricorda imprenditore anti-racket - Tuttoggi

Nomen omen. Libero di nome e libero nei fatti. Libero Grassi, l’imprenditore coraggioso rimasto da solo a combattere contro il racket, pagò con la sua stessa vita quella sua voglia di libertà, di non essere schiavo e succube della mafia, di rifiutarsi di pagare il pizzo. Il 10 gennaio del 1991, l’imprenditore a capo della Sigma, società di produzione di biancheria intima, scrisse al Giornale di Sicilia una lettera ai suoi estorsori. Cosa nostra non perdonò quello che fu definito uno “sgarro” nei confronti di un sistema consolidato, e il 29 agosto del 1991, alle sette e mezza di mattina, venne ucciso a Palermo con quattro colpi di pistola mentre a piedi si recava al lavoro. Da quel momento, grazie al sacrificio di quell’uomo colto e lungimirante, molti imprenditori presero coscienza ribellandosi al cappio stretto dalla mafia, lo Stato varò una legge anti-racket e diverse associazioni cominciarono a prolifare in difesa della legalità.

A distanza di 29 anni da quell’omicidio che scosse non solo la Sicilia ma l’Italia intera, Addiopizzo e la famiglia dell’imprenditore assassinato hanno organizzato un’intera giornata di commemorazione in suo memoria e della moglie Pina Masino, la donna che ha condiviso la battaglia del marito.

Tra le iniziative nel giorno della ricorrenza la presentazione dell’associazione “Parco Libero” e workshop di progettazione sul parco Libero Grassi. L’Associazione, presieduta da Alice Grassi, nata dalla volontà di un comitato spontaneo di cittadini, che si sono fatti promotori e attente sentinelle dell’area urbana abbandonata al degrado e intestata nel 2013 alla memoria di Libero Grassi. Seguendo l’esempio di Libero, promovendo la diretta responsabilità al cambiamento dello status quo, il comitato ha scelto di prendersi cura di un luogo per costruire futuro attraverso la memoria e la rigenerazione sociale dei luoghi. In attesa della bonifica e messa in sicurezza dell’area da parte del Comune di Palermo, l’Associazione ha lanciato un workshop internazionale sul Parco Libero, che vedrà il coinvolgimento di diversi stakeholders, tra cui l’Università degli Studi di Palermo, la comunità scientifica di architettura del paesaggio e la comunità locale di riferimento.

“L’obiettivo – spiegano in una nota – è quello di dotare la città di Palermo di un parco multifunzionale attento alle tematiche ambientali e alle esigenze del territorio, attraverso la progettazione ad opera di esperti di fama internazionale e soprattutto con il coinvolgimento delle nuove generazioni formate dalle nostre Università”.

Partner dell’Associazione la I-asla, società scientifica di architettura del paesaggio, che raccoglie docenti e studenti universitari della materia. “Desideriamo – dicono dall’associazione – che il parco sia un’occasione di crescita cittadina in tutte le sue fasi: dalla progettazione partecipata alla futura gestione tramite associazioni culturali e sportive. Un parco multifunzionale, aperto a tutti, che rappresenti quell’idea di cittadinanza attiva in cui fino all’ultimo ha creduto Libero Grassi”.

(ITALPRESS)