xa1/sat

Il partito unico dei liberali “nascerà non come la somma di Italia Viva e Azione ma come un progetto aperto alle forze riformiste di centrosinistra e centrodestra”. Lo ha affermato il leader di Azione e del Terzo Polo Carlo Calenda, arrivando all’auditorium San Fedele di Milano per partecipare all’evento “Le sfide della liberaldemocrazia in Europa”.