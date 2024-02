MILANO (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale sbarca a Una Voce per San Marino. Nell’edizione 2024 sarà possibile ascoltare un brano che vedrà la fusione tra la creatività umana e l’IA. “Si fa un gran parlare di questo tema, siamo fieri e orgogliosi, tanti big in gara e tanti emergenti bravissimi, se la giocheranno fino all’ultima nota”, dice il Segretario di Stato

per il Turismo di San Marino Federico Pedini Amati.

xg8/mgg/gtr