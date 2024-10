L'I.T.T. alla Maker Faire Rome 2024! - Tuttoggi.info

Dal 2013 a Roma si svolge l’evento più importante d’Europa legato alla tecnologia e all’innovazione: la Maker Faire, che attira ogni anno in media 100 mila visitatori.

Come accade ormai dal 2013, anche quest’anno gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo di Terni degli indirizzi di Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Chimica e Biotecnologie Sanitarie, Informatica e Meccanica, parteciperanno alla visita degli innumerevoli stand tecnologici di imprese italiane, Big Tech internazionali, scuole, startup ed inventori provenienti da tutto il mondo.

La Maker Faire Rome è l’evento europeo che facilita e racconta l’innovazione in modo semplice ed accessibile, connettendo le imprese, il mondo accademico, le persone e le idee. È una manifestazione fieristica dove esperti del settore, maker e innovatori si incontrano per condividere i loro progetti con il grande pubblico. Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 25 al 27 ottobre, negli ampi spazi del centro espositivo del Gazometro nel cuore del quartiere Ostiense di Roma, una location molto scenografica che evoca memorie da archeologia industriale post bellica.

L’Istituto Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo di Terni ha presentato la candidatura all’organizzazione della Maker Faire per portare i suoi migliori prototipi e prodotti tecnologici, in particolare quelli realizzati nell’ambito del progetto Supernova 2023/2024, che hanno potuto vedere la luce grazie ai finanziamenti elargiti dalla Fondazione Carit.

La commissione di valutazione della Fiera ha scelto, tra tutti quelli sottoposti all’attenzione degli esperti, il progetto ITT Performance Ecokit, a conferma del diffuso apprezzamento del progetto stesso. Ecokit è una startup virtuale nata per realizzare sistemi elettronici automatizzati funzionali a molteplici attività: didattiche, professionali e ludiche. In questa realizzazione, “ITT Performance”, i prototipi sono pensati per le esigenze di gioco, attività sportiva e telemetria di controllo. Il gruppo di lavoro, coordinato dai proff. Marco Cianchetta, Sergio Colasante e Gianluca Raguseo, è composto dai ragazzi delle classi quarta e quinta dell’indirizzo Automazione Industriale.

Sarà quindi presente alla Maker Faire una rappresentanza dell’ITT per illustrare ai tantissimi visitatori (si prevede una partecipazione record come lo scorso anno) non solo il prototipo ITT Performance Ecokit, ma anche altri progetti vincitori della scorsa edizione del concorso Supernova, come il prototipo di serra idroponica DomusFarm (già vincitrice del concorso regionale tra progetti scolastici Generazione di Futuro, indetto da Sviluppumbria). Questa fondamentale iniziativa di disseminazione delle attività derivate dal concorso scolastico Supernova rientra nella filosofia del progetto stesso, nato per catalizzare le idee dei ragazzi e dei docenti dei vari indirizzi di studio. La genesi vede una prima fase di studio, design e realizzazione nei laboratori e nelle officine, che si espande poi nella creazione di una sinergia tra i lavori dell’ITT e il mondo delle startup e delle imprese hi-tech.

Sarà un’occasione per l’ITT di Terni di mostrare a migliaia di ragazzi e a decine di aziende cosa si può concretizzare in un Istituto come il Nostro, quando, oltre all’intuizione a alle competenze, la scuola dialoga con il mondo delle aziende, dell’industria, della formazione superiore e degli enti locali.

Questa esperienza darà ai ragazzi della Nostra scuola nuova linfa vitale e spunti interessanti per approdare all’edizione del progetto Supernova 2024/2025, nella certezza che anche quest’anno ci saranno tante idee innovative e stimolanti da portare a compimento.





