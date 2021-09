Lexus LC Convertible vince il Premio come Miglior Poster di Viaggio - Tuttoggi

La scena che vede una Lexus LC Convertible guidata con il tetto abbassato lungo la riva del Mar Nero ha rapito l’immaginazione del pubblico. La veduta della strada verso la città di Batumi si è affermata, attraverso una votazione pubblica, come la vincitrice tra una collezione di poster Lexus in stile vintage creati per evocare l’età dell’oro dell’automobilismo. Le opere sono state commissionate a sette artisti e designer di diversi paesi europei con lo scopo di catturare il piacere di guida e il design spettacolare della LC a cielo aperto. Le creazioni sono state esposte sui canali social di Lexus durante il mese scorso, qui le persone hanno potuto votare le loro preferite, dando vita a un concorso serrato per l’aggiudicazione del primo premio. Un totale di 3.459 voti ha decretato il podio, con il gradino più alto assegnato alla Georgia, a seguire la Spagna, con lo scorcio di David de la Heras della Sierra di Madrid, e poi la Francia, con Matthieu Forichon che ritrae la LC Convertible nello scenario della Costa Azzurra.

Dieci fortunati vincitori verranno ora selezionati tra coloro che hanno votato l’opera georgiana. Ognuno dei quali riceverà una stampa incorniciata del poster e alcuni omaggi Lexus (i vincitori saranno avvisati via e-mail).

Nino Gordeladze, direttore creativo esecutivo di Windfor’s con sede nella capitale georgiana, ha descritto l’opera come: “L’inizio di un’avventura estiva indimenticabile è dietro l’angolo: la sensazione di assoluta libertà vissuta con stile e carisma con, in questo caso, la splendida città di Batumi che aspetta all’orizzonte, presagio di emozionanti piaceri estivi”.

