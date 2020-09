Lexus lancia LC 500 Convertible e LC Coupè 2021 - Tuttoggi

La gamma Lexus LC ha tutte le qualità che si addicono alle vetture di massimo prestigio, che rappresentano il meglio del design, dell’ingegneria e dell’artigianalità Lexus. Creata con l’introduzione della LC Coupè nel 2017, è stata ora ampliata per includere un nuovissimo modello di pari livello con soft-top, la LC 500 Convertible. La versione Convertible condivide lo splendido design e le esaltanti prestazioni dinamiche della Coupè, aggiungendo al contempo le soddisfazioni specifiche associate alla guida con il tetto aperto. Se l’obiettivo della Coupè è un design e prestazioni di “bellezza assoluta” intrisi dell’heritage della supercar Lexus LFA, la Convertible arricchisce l’esperienza sensoriale. Guidare con la capote abbassata fa sentire il guidatore ancora più connesso alla propria auto, alla strada e al mondo che lo circonda.

La LC Coupè, sia la LC 500h ibrida che la LC 500 con motore V8, beneficiano di una serie di miglioramenti e innovazioni per il modello 2021.

Queste modifiche sono presenti, come giusto che sia, anche nella versione Convertible. Il risultato è un’evoluzione nelle qualità di lusso del modello, dalla sua guida, maneggevolezza e reattività al suo comfort e funzionalità multimediale. Lexus punta ad ottenere un comportamento dinamico in linea con le aspettative del guidatore, come la transizione senza interruzioni dalla decelerazione allo sterzo e all’accelerazione in curva, in tutte le condizioni di guida. In un’ulteriore evoluzione della filosofia “ancora più diretta e raffinata” della LC, è nata la nuova “Lexus Driving Signature”. Questo sarà il nuovo standard di sviluppo che ogni modello Lexus rifletterà in futuro. L’aspetto delle prestazioni di guida è stato un focus particolare nel rigoroso programma di test sui veicoli, che ha portato a numerosi miglioramenti dinamici incrementali. E’ questa 4 attenzione ai dettagli senza compromessi che ha conferito ai nuovi modelli LC il tipo di prestazioni e di qualità esclusiva che i guidatori apprezzeranno, anche nella guida di tutti i giorni.

