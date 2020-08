Lexus e Toyota i marchi più affidabili del Regno Unito - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Emerge nell’indagine sull’affidabilità delle auto effettuata da “Which?” il gruppo Toyota aggiudicandosi il primo posto con il brand premium Lexus ed il secondo posto con Toyota. Lo studio dettagliato del campione dei consumatori ha prodotto i suoi risultati dalle esperienze del mondo reale e dalle opinioni di oltre 47.000 automobilisti britannici, che hanno votato il brand come “best buy” in 19 categorie. Rispondendo alla domanda “perchè le auto Toyota sono così apprezzate?” Which? afferma: “Le auto Toyota non sono solo affidabili. L’ultima generazione dell’ibrido ha ancora una volta superato i limiti quando si parla di efficienza garantendo non solo livelli di emissioni basse in termini di climalteranti, ma anche in termini di consumi con effetti immediati sul portafoglio dei nostri consumatori”. Which? premia anche l’accessibilità economica dei modelli Toyota, la loro affidabilità e la semplicità di guida.

(ITALPRESS).