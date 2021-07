Lewis Hamilton rinnova con la Mercedes fino al 2023 - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Lewis Hamilton guiderà la Mercedes fino al

2023. Il rinnovo del pilota britannico, sette volte campione del

mondo, è stato ufficializzato dalla scuderia anglotedesca. “E’

difficile credere che siano passati quasi nove anni di lavoro con

questo incredibile team – ha scritto Hamilton su Instagram

pubblicando una foto della firma del contratto – Il tempo vola

veramente. Sono felice ed eccitato di annunciare che continueremo

insieme per altri due anni. Abbiamo già fatto molto ma tanto

ancora dobbiamo fare, in pista e fuori. Sono davvero orgoglioso e

grato per come la Mercedes mi ha supportato per migliorare la

diversità e l’uguaglianza nel nostro sport. Stiamo entrando in una nuova era, ma abbiamo uno sport unito dietro a cambiamenti

positivi e non vedo l’ora di vedere cosa altro possiamo ottenere

insieme”.

(ITALPRESS).