 Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): "Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): “Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo”

tecnical

Levialdi Ghiron (Univ. Tor Vergata): “Mille studenti a visite oculistiche gratuite di Campus visivo”

Ven, 13/03/2026 - 13:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – “È molto importante per il nostro ateneo mettere a disposizione dei nostri studenti la possibilità di effettuare una visita per verificare le capacità di vista. Non solo per lo studio, ma per tutte le attività dei giovani che intraprendono il percorso universitario. È molto importante essere a conoscenza tempestivamente di eventuali problemi e risolverli nel modo più rapido possibile”. Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, intervenendo oggi a Roma alla presentazione di ‘Campus visivo’, la clinica oculistica temporanea allestita presso l’università degli Studi di Roma Tor Vergata dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. Dal 2 al 27 marzo offre visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell’ateneo che si trovano in condizioni di fragilità economica.  

“Abbiamo circa mille studenti che si sono prenotati per queste visite oculistiche e che stanno realizzando tutti i singoli esami necessari per poter avere un quadro approfondito. Credo che questa iniziativa pionieristica potrà poi estendersi anche ad altri atenei” conclude. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!