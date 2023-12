L’Europa accelera sulle materie prime critiche - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo alle misure per aumentare l’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’Unione. Il regolamento mira a rendere l’Unione più competitiva e indipendente attraverso la riduzione della burocrazia, la promozione dell’innovazione lungo l’intera catena del valore e il sostegno alle Piccole e Medie Imprese. Auto elettriche, pannelli solari e smartphone: sono solo alcuni degli esempi di prodotti che contengono materie prime critiche. Si tratta di un elemento fondamentale per le transizioni verde e digitale dell’Unione.

/gtr