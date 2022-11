Letta “Manovra improvvisata, iniqua e inadeguata” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Fin dall’inizio abbiamo identificato questa legge di bilancio come improvvisata, iniqua, inadeguata. Daremo battaglia per cambiarla, le attese erano ben altre, a partire dalla difesa dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie rispetto alla gravissima situazione dell’inflazione”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, aprendo la Direzione nazionale.“Presenteremo le nostre controproposte, a partire da una grande mobilitazione nelle piazze il 3 dicembre fino ad arrivare al 17 con una grande manifestazione nazionale. Partiremo dai temi assenti in questa legge di bilancio, a cominciare dal salario minimo”, ha aggiunto Letta, per il quale il Governo “non mette al centro la questione sociale. Con la legge di bilancio potevano fare peggio? Potevano sfasciare i conti pubblici? Questo è un non argomento, noi non siamo in un momento di transizione, siamo in un momento cruciale, siamo in bilico rispetto alla recessione. E’ necessario che ci siano le scelte giuste e ambiziose, dobbiamo indossare fino in fondo i panni dell’opposizione”, ha sottolineato il leader dem.

