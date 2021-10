Letta “La coalizione larga funziona, ora al lavoro sulla manovra” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “A Roma Gualtieri ha raddoppiato i suoi voti assoluti rispetto al primo turno, questo vuol dire che il meccanismo della coalizione larga ha funzionato. C’è molto da lavorare sulla Legge di bilancio che in queste ore viene elaborata, affinchè sia le risposte necessarie sulla salute e l’istruzione, perchè la pandemia ci ha insegnato che bisogna ripartire da qui e poi sul lavoro. La priorità è la riduzione delle tasse sul lavoro, bisogna che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga e allo stesso tempo che ci sia più attrattività e dinamismo per le imprese”. Così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, nel corso del suo intervento alla trasmissione Forrest su Radio Rai1.

