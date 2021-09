Letta “Draghi ha mentalità europea non ha approccio ideologico” - Tuttoggi

CASTIGLION FIORENTINO (ITALPRESS) – “Mario Draghi non ha alcun approccio ideologico e guarda le cose con concretezza. Ha una mentalità europea. E’ questa la chiave per raccogliere le opportunità che abbiamo di fronte”. Così Enrico Letta, segretario del Pd e candidato alle elezioni suppletive alla Camera nel Collegio Toscana 12, a Castiglion Fioentino.

“Sostegno pieno al governo per tutto ciò che è obbligo vaccinale e Green Pass. Questo è l’unico modo perchè i negozi possano tornare a lavorare, le scuole possano essere tranquille, l’attività turistica possano essere di successe. Se volgiamo rilancio attività bisogna bisogna sostenere le regole. Anche la coalizione debba fare la stesso” ha aggiunto letta sul Green Passs: “a partire dalle scuole, credo sia la cosa migliore. Solo così potremo essee più tranquilli. Noi sosteniamo Draghi e la sua linea”. Sul Pd il segretario Dem ha detto: “La logica su cui lavoriamo è allargamento, superamento degli steccati. Vogliamo andare oltre i confini tradizionali. La nostra non è una campagna di testimonianza ma una cosa che vuole diventare maggioranza nel Paese. per questo il nostro simbolo non basta e dobbiamo allargarci anche ad altri”.

(ITALPRESS).