“E’ fondamentale una forte unità dell’Europa. Pace significa difendere l’Ucraina”. Per quanto riguarda le armi “siamo coerenti con quanto fatto dal 24 febbraio in poi. Continueremo con i nostri alleati europei”. Lo ha detto il leader del Pd, Enrico Letta, a margine della marcia per la pace di Roma.

