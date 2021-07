Letta apre la pre Agorà del Pd a Palermo - Tuttoggi

“Oggi è una giornata importante per il PD e per il Centrosinistra, da Palermo parte questo nostro grande percorso di democrazia partecipativa che aprirà i battenti l’uno settembre per concludersi a fine anno. Si tratta a mio avviso del più grande esercizio di democrazia partecipativa del Paese”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, a Palermo, a margine di un incontro istituzionale al Palazzo Reale, presentando il nuovo progetto delle Agorà Democratiche.

bil/pc/mrv