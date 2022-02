Letizia Rughi è la nuova coordinatrice di Fratelli d’Italia Gubbio - Tuttoggi

È Letizia Rughi, laureata in Legge e specializzata in Diritto Parlamentare, la nuova Coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia di Gubbio.

La nomina è stata comunicata in una nota da Emanuele Prisco, Coordinatore provinciale di Perugia e Deputato di Fd’I: “È in questi termini che Fratelli d’Italia si rilancia a Gubbio puntando sulla Rughi che sarà affiancata da alcune storiche figure come Sara Rinaldini, Adele Martinozzi e Cecilia Passeri.” Nei prossimi giorni ci sarà anche la nomina del nuovo direttivo.

“Un ringraziamento da parte mia e del Partito – scrive ancora Prisco – va al Coordinatore uscente Antonio Manzo ed ai Dirigenti locali per il lavoro svolto in questi anni. Fratelli d’Italia, infatti, è presente a Gubbio da molti anni, costantemente attiva, contando su un elevato numero di aderenti”.