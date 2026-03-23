Letizia Moratti inaugura la mostra “Memoire de femmes” all’UNESCO di Parigi - Tuttoggi.info

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Letizia Moratti inaugura la mostra “Memoire de femmes” all’UNESCO di Parigi

ItalPress

Letizia Moratti inaugura la mostra “Memoire de femmes” all’UNESCO di Parigi

Lun, 23/03/2026 - 21:03

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PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Oggi a Parigi, ospiti di Unesco, Genesi ha inaugurato la mostra Memoria delle Donne, un’occasione per valorizzare il ruolo delle donne nel custodire le tradizioni e nel trasformare la memoria in futuro”. Così Letizia Moratti, Presidente dell’Associazione Genesi, europarlamentare PPE e Presidente della Consulta nazionale di Forza Italia, ha sottolineato il valore dell’arte contemporanea come spazio di ascolto, memoria e responsabilità collettiva in occasione dell’inaugurazione della mostra Mémoire de femmes, tenutasi oggi presso la sede dell’UNESCO a Parigi.

fsc/mca1

(Fonte video: ufficio stampa Letizia Moratti)

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