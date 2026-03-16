LetExpo 2026 chiude con numeri record, oltre 120mila visitatori - Tuttoggi.info

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LetExpo 2026 chiude con numeri record, oltre 120mila visitatori

ItalPress

LetExpo 2026 chiude con numeri record, oltre 120mila visitatori

Lun, 16/03/2026 - 16:17

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VERONA (ITALPRESS) – La quinta edizione di LetExpo 2026, ospitata per quattro giorni a VeronaFiere, si è chiusa con risultati record. La manifestazione, confermatasi un punto di riferimento per la logistica sostenibile e intermodale in Italia, ha registrato una crescita significativa, con oltre 550 espositori, il 10% in più rispetto all’anno scorso, e un aumento del 25% delle realtà internazionali presenti.
Quattro giorni dedicati a opportunità commerciali, appuntamenti B2B, conferenze, seminari, workshop, sessioni pratiche, dimostrazioni e molto altro, con l’obiettivo di diffondere una consapevolezza ecologica nei settori della logistica, dell’impresa, dei servizi, delle professioni e dell’istruzione.
Guido Grimaldi, presidente di Alis, organizzatore dell’evento, sottolinea che “abbiamo avuto una partecipazione straordinaria: più di 120mila visitatori hanno affollato i padiglioni in quattro giorni. Tra loro c’erano rappresentanti di spicco del Governo, molti presenti fisicamente, oltre a imprenditori, manager, lavoratori, giovani e studenti. Questo ci rende molto orgogliosi, perchè dimostra come la manifestazione continui a suscitare crescente interesse”.
Una fiera di sistema a cui hanno partecipato, oltre a rappresentanti delle istituzioni, le principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario, terminalisti, spedizionieri, stakeholder e aziende fornitrici di servizi alle imprese, case costruttrici, compagnie assicurative, porti italiani ed europei, interporti nazionali e internazionali, associazioni, operatori della filiera agro-alimentare e delle diverse filiere logistiche.
“LetExpo si conferma sempre di più un punto di riferimento sullo stato di salute del Paese, della politica e dell’attività finanziaria ed economica italiana. Siamo felici di averla riproposta come V edizione, ancora una volta qui a Verona, nodo centrale e strategico per tutto l’asse che arriva dal Nord Europa”, ha affermato Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di Alis.
Nel complesso fieristico, sono state lanciate iniziative e attività focalizzate sull’inclusione, la solidarietà, lo sport e, più in generale, sulla sostenibilità sociale: anche quest’anno, un intero padiglione è stato dedicato al terzo settore con “ALIS per il Sociale”.
-foto f27/Italpress-
(ITALPRESS).

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