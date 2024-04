Leriche "Renault Captur, si rinnova una storia di successo" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Una vettura di riferimento all’interno del segmento B e in grado di soddisfare tutte le richieste dei clienti fornendo un mix ben articolato di design, comfort e tecnologia. Così si presenta la nuova Captur, ultimo nato del marchio Renault. “Parliamo della macchina che ha rivoluzionato i codici del segmento B e per noi è una storia di successo: ne abbiamo vendute più di 300mila in Italia ed è stata per 5 anni l’auto più venduta sulla parte SUV del segmento B per i privati. Era quindi fondamentale riproporci in una veste dove mantenere le fondamenta di Captur e allo stesso tempo offrire una proposta stilistica e tecnologia ancora più al passo con i tempi” dice Elisabeth Leriche, Direttrice Marketing Renault Italia.

xh7/tvi/gtr