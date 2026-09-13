L’Enduro Circuit Umbria chiude col botto a Mantignana, 24 i nuovi campioni regionali tra classi muscolari ed E-Bike - Tuttoggi.info

L’Enduro Circuit Umbria ha tracciato la strada verso il futuro di una delle discipline in maggiore espansione anche nel cuore verde d’Italia. L’edizione 2026 dell’ECU ha infatti esplorato nuovi orizzonti e regalato spettacolo in lungo e in largo all’interno dei confini regionali, giungendo a conclusione, domenica 6 settembre a Mantignana, con una festa finale di quelle che lasciano il segno.

I trail di Monte Malbe hanno fatto da teatro a una sfida da tripla posta in palio, con ben 124 piloti delle classi muscolari, E-Bike e Minienduro che si sono giocati il successo di tappa, quello nelle classifiche generali del circuito e anche i titoli regionali di specialità. La giornata più agostana che settembrina ha garantito un contesto ambientale perfetto per spingere al massimo lungo le 4 PS allestite, in maniera magistrale, dagli organizzatori del Lake Bike Team.

Il nuovo format per l’assegnazione degli scudetti di campione umbro, appannaggio dei local riders capaci di incamerare il miglior punteggio nella generale, ha premiato la costanza di rendimento anziché l’exploit nella singola manche, creando anche una corrispondenza quasi totale coi vincitori finali del circuito. A portare a casa il miglior bottino la Ruota Libera Terni con 5 titoli, ben distribuiti tra agonisti, master ed E-Bike, seguita a ruota con 3 dal BKE Cycling Team e dai padroni di casa del Lake Bike Team.

Una conclusione coi fiocchi quindi per un viaggio di 5 round, iniziato lo scorso marzo, che ha visto protagoniste come location anche Morra, Deruta, Monteluco di Spoleto e Perugia, quest’ultima con una tracciatura urbana che rappresenta uno splendido unicum nel panorama nazionale. BBT Cicli Mancini, BKE Cycling Team, 2010 Gravity Team e Team Powerbikes le restanti realtà che si sono alternate al timone organizzativo delle restanti tappe, sotto il sapiente e appassionato coordinamento dei “deus ex machina” del circuito Bruno Palazzetti (componente della Commissione Nazionale Fuoristrada della FCI) e Damiano Miscio (consigliere CP Perugia).

A Mantignana anche il presidente del CR Umbria della FCI Roberto Cocchieri e il vice Ernelio Massarrucci hanno potuto apprezzare direttamente i punti di forza di una disciplina dalla base in forte crescita e dotata di tutte le carte in regolare per dare impulso a un settore fuoristrada che, in Umbria, gode di notevoli potenzialità e prospettive. Prospettive che, sul fronte agonistico, verranno forse svelate in parte al Campionato Italiano di Vidiciatico del prossimo 19 settembre, dove i migliori piloti delle classi muscolari cercheranno il colpo da medaglia.

I nuovi campioni regionali umbri:

Muscolari Agonisti: Stefano Eleuteri (Elite – MTB Spoleto), Tommaso Bianchetti (Under 23 – Ruota Libera Terni), Edoardo Capotondo (Juniores – BKE Cycling Team), Giulio Musiani (Allievi – Ruota Libera Terni), Matilde Bianchetti (Donne Allieve – Ruota Libera Terni), Davide Scaloni (Esordienti – Just BMX), Eva Fedeli (Donne Esordienti – MTB Spoleto).

Muscolari Master: Alessio Cappelletti (JMT – MC2 Bike), Francesco Brillo (ELMT – Lake Bike Team), Khaula Abbid (ELMT Donne – BBT Cicli Mancini), Tommaso Ceglioni (M1 – Novabike), Alessio Benvenuti (M2 – BBT Cicli Mancini), Mirko Marcucci (M3 – Ruota Libera Terni), Elisa Fiorucci (W3 – Lake Bike Team), Francesco Armino (M4 – BKE Cycling Team), Daniele Ficola (M5 – BKE Cycling Team), Vanessa Poponesi (W5 – Perugia Vecchia Biking).

Classi E-Bike: Edoardo Cardinali (EB1 – Ruota Libera Terni), Elena Cambiotti (EB1 Donne – Just BMX), Valerio Favaroni (EB2 – Team Powerbikes), Giulia Vitali (EB2 Donne – Lake Bike Team), Luca Tosti (EB3 – Team Mrbike), Filippo Ravaglia (EB4 – Team Mrbike), Giuseppe Chiorri (EB5 – Team Powerbikes).



