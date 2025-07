L'elisuperficie dell'ospedale di Perugia utilizzata per la prima volta per un'emergenza notturna - Tuttoggi.info

Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2025, alle ore 1:00 circa, si è scritta una pagina importante nella storia dell’assistenza sanitaria d’emergenza umbra: per la prima volta sono state accese le luci dell’elisuperficie dell’Ospedale di Perugia per un volo notturno.

Il tutto ha avuto inizio alle ore 1:20 quando la Centrale Operativa 118 di Perugia è stata contattata dalla Centrale Operativa 118 di Ancona per un trasferimento secondario d’urgenza. Il paziente, un uomo di 53 anni in condizioni critiche, necessitava di un trasferimento immediato da Macerata a Perugia a causa di una grave patologia aortica. Appena atterrato all’Ospedale di Perugia è stato preso in carico dai sanitari del Pronto Soccorso e dall’equipe di Cardiochirurgia che lo ha sottoposto ad un intervento chirurgico in urgenza. La Centrale Operativa Umbra del 118, diretta dal dott. Francesco Borgognoni, ha dimostrato ancora una volta la propria eccellenza operativa, coordinando con precisione l’intera operazione.

Il personale sanitario della Centrale si è immediatamente attivato per predisporre l’accoglienza del paziente, che sarebbe stato trasportato dall’elisoccorso delle Marche, con l’elicottero Icaro 02.

Alle ore 1:50 la Centrale Operativa riceveva la comunicazione del tempo stimato di arrivo: circa 25 minuti. A questo punto, il personale della CO 118 ha proceduto con l’accensione manuale dell’impianto di illuminazione dell’elisuperficie dell’ospedale di Perugia, garantendo le condizioni di sicurezza necessarie per l’atterraggio notturno. Alle ore 2:22 precise, Icaro 02 ha effettuato con successo il suo atterraggio sulla piazzola dell’ospedale perugino, segnando un momento storico per la struttura sanitaria e per l’intero sistema di emergenza-urgenza regionale.

“Questo primo utilizzo notturno dell’elisuperficie rappresenta un importante traguardo per l’Ospedale di Perugia e per l’intero sistema sanitario umbro. – sottolinea Emanuele Ciotti, commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – La possibilità di operare voli notturni amplia significativamente le capacità operative della struttura, garantendo continuità assistenziale 24 ore su 24 anche per i trasferimenti aerei più complessi. L’operazione ha mostrato l’efficacia del coordinamento tra diverse Centrali Operative regionali testimoniando come la collaborazione interregionale rappresenti un elemento fondamentale per garantire l’efficacia del sistema di emergenza-urgenza nazionale. Mi complimento con il personale sanitario del 118 che ha gestito con competenza e tempestività questa nuova sfida operativa e con i professionisti sanitari del Pronto Soccorso, di Cardiochirurgia e della Terapia Intensiva cardio-toraco-vascolare che hanno in cura il paziente. Un grazie, anche, al Soccorso Alpino Speleologico Umbria e Marche presenti nelle operazioni di decollo e atterraggio”.

“La notte del 16 luglio 2025 rimarrà nella storia dell’Ospedale di Perugia e della Regione come il momento in cui le luci dell’elisuperficie si sono accese per la prima volta nel buio, illuminando non solo la piazzola, ma anche nuove prospettive per l’assistenza sanitaria d’emergenza in Umbria”, conclude la nota dell’azienda ospedaliera.