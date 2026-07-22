Legittima difesa, Salvini “Nessuno invoca il far west, ma estendere il perimetro” - Tuttoggi.info

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Legittima difesa, Salvini “Nessuno invoca il far west, ma estendere il perimetro”

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Legittima difesa, Salvini “Nessuno invoca il far west, ma estendere il perimetro”

Mer, 22/07/2026 - 11:18

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ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno invoca il far west o la giustizia personale. Nel caso di Roggero si invoca comprensione umana per persona che ha subito l’ennesima rapina, con la vita di sua moglie e sua figlia messa in pericolo, e ha reagito. Merita 14 anni di carcere? Secondo me no”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Start” su Sky Tg24.
“La legge sulla legittima difesa già ha evitato carcere e sofferenza a tante persone, dobbiamo ragionare su come estendere il perimetro e come valutare anche lo shock di chi subisce una rapina e reagisce. Ci sono anche modi alternativi al carcere per scontare una pena: gli arresti domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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