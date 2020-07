Legge Zan, a Terni manifestazione contro omobilesbotransfobia - Tuttoggi

Alcune associazioni di Terni* hanno organizzato una manifestazione in piazza della Repubblica per il giorno 25 luglio con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’approvazione del disegno di legge Zan contro l’omobilesbotransfobia.

Il testo di prossima discussione alla camera prevede, tra i vari punti, l’introduzione nel nostro ordinamento di un’aggravante per i reati commessi sulla base di motivi fondati sul genere, orientamento sessuale o sull’identità di genere, andando ad estendere la tutela già prevista dall’art. 604 ter codice penale (ex Legge Mancino), riferita, ad oggi, ai soli motivi di discriminazione legati all’etnia, alla razza, alla nazionalità o alla religione.

Inoltre, ampliando la previsione già contenuta all’art. 604 bis codice penale, la norma darà rilevanza penale anche agli atti di discriminazione, di violenza e di istigazione agli stessi atti che siano fondati sul genere, orientamento sessuale o sull’identità di genere, oltre a quelli, già previsti, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

“Riteniamo urgente un provvedimento che tuteli la sicurezza e la libertà delle persone indipendentemente dal proprio orientamento sessuale – sostengono gli organizzatori – identità di genere e genere biologico, a fronte del crescente numero di casi di violenza ed aggressione nei confronti di donne, gay, lesbiche, bisessuali e transgender. Non possiamo rimanere indifferenti alle aggressioni verbali e fisiche, accadute negli ultimi giorni, ai danni di alcuni ragazzi che manifestavano pacificamente a favore del disegno di legge, colpevoli di sbandierare il vessillo rainbow”.

La presenza in piazza del movimento rainbow ha lo scopo di promuovere un’informazione corretta per arginare il mare di fake news che inquinano il dibattito, alimentando in maniera becera vecchi pregiudizi dannosi alla comunità tutta.

“La libertà di espressione è garantita costituzionalmente e non verrà minata da questa legge – continuano gli organizzatori – come nemmeno la libertà religiosa: la legge interviene infatti solo nei casi di atti discriminatori o violenti e contro l’istigazione a commettere gli stessi, pertanto nemmeno la propaganda sarà penalmente rilevante. Invitiamo, dunque, tutta la cittadinanza ad unirsi a noi a sostegno delle nostre rivendicazioni, manifestando in modo pacifico e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste contro la diffusione del coronavirus. Durante la manifestazione avranno luogo interventi di associazioni e gruppi informali a sostegno del ddl Zan e verranno elencati nomi e luoghi degli episodi di violenza omobitransfobica dell’ultimo anno in Italia”.

*Agedo Terni

Terni Donne

Amelia Pride

Coordinamento Umbria Pride

Arci Terni

Arciragazzi – gli anni in tasca

Ass. Demetra

Ass. Ephebia

Il Pettirosso

Il Progetto

Jonas Club

Lab.biciclario

Pan Pot – Ass. Attenti al Kane

6000 Sardine Umbria

UdS – Unione degli Studenti

Rete degli studenti medi TerniCommissione Pari Opportunità Comune di NarniRadioincontro Terni