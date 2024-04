Legge sulla caccia, la riforma che fa discutere - Tuttoggi.info

Nel panorama attuale della legislazione venatoria italiana, emerge una proposta di legge che sta catalizzando l’attenzione e suscitando dibattiti accesi. La nuova proposta, promossa dal deputato Francesco Bruzzone e sostenuta dalla Lega insieme ai partner di coalizione, mira a riformare radicalmente la legge esistente sulla caccia, la legge 157/92. Con questa iniziativa, il centrodestra italiano si propone di liberalizzare ulteriormente la caccia, modificando alcune delle restrizioni attualmente in vigore.

Le modifiche suggerite includono l’abolizione del “silenzio venatorio”, che attualmente riserva alcuni giorni della settimana alla quiete, estendendo così la possibilità di caccia a tutti i giorni. Inoltre, la proposta mira a una regolamentazione meno severa per l’uso di richiami vivi e munizioni al piombo, nonostante le controversie ambientali e di salute pubblica che questi temi sollevano. Tali cambiamenti sono visti dai promotori della legge come un passo verso una maggiore libertà per i cacciatori e per il rilancio dell’economia rurale, favorendo anche le aziende che operano nel settore venatorio.

Tuttavia, questa visione non è condivisa da tutti. Diverse associazioni ambientaliste e partiti di opposizione, tra cui il WWF e il Movimento 5 Stelle, hanno espresso preoccupazioni significative riguardo agli impatti che tale legge potrebbe avere sulla biodiversità e sulla conformità dell’Italia alle direttive europee sulla conservazione della natura. In particolare, emergono timori per la possibile violazione della Direttiva Uccelli dell’UE e le implicazioni di una maggiore liberalizzazione del piombo nelle munizioni, che potrebbero portare a nuove procedure d’infrazione europee contro l’Italia.

Di tutt’altro avviso la maggioranza politica al Governo e le associazioni venatorie. Nell’intervista pubblicata da Il Fatto Quotidiano, il confronto tra Domenico Aiello del WWF e Massimo Buconi, presidente di Federcaccia, ha messo in luce due visioni nettamente contrastanti sulla proposta di legge sulla caccia. Buconi ha difeso la riforma come un necessario adeguamento legislativo che risponde alle esigenze dei cacciatori moderni, sottolineando come le modifiche proposte possano contribuire a rilanciare l’economia rurale e a gestire più efficacemente la fauna selvatica.

Questo dibattito apre una riflessione più ampia sul futuro della caccia in Italia, interrogandosi su come equilibrare le tradizioni venatorie con le esigenze di conservazione e sostenibilità ambientale. È fondamentale considerare tutti gli aspetti implicati e perseguire una via che garantisca il rispetto della biodiversità e la coesistenza armoniosa tra attività umane e ambiente naturale. La discussione è aperta, e sarà cruciale seguire gli sviluppi futuri per comprendere come l’Italia deciderà di posizionarsi in questo contesto complesso e sfidante.

Fermo immagini dell’intervista del Fatto Quotidiano