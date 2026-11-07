Legge elettorale, Pecoraro Scanio "Grave disparità trattamento tra forze politiche" - Tuttoggi.info

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Legge elettorale, Pecoraro Scanio “Grave disparità trattamento tra forze politiche”

ItalPress

Legge elettorale, Pecoraro Scanio “Grave disparità trattamento tra forze politiche”

Sab, 07/11/2026 - 16:03

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GENOVA (ITALPRESS) – “La legge elettorale presenta una grave disparità di trattamento tra le forze politiche già rappresentate in Parlamento e i nuovi soggetti che intendono partecipare alle elezioni. È inaccettabile che i partiti già presenti nelle istituzioni siano esentati dalla raccolta delle firme, mentre nuove realtà politiche, movimenti giovanili e liste civiche debbano affrontare ostacoli sproporzionati”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro e promotore della Rete EcoDigital, che dalla assemblea nazionale di Volt italia lancia un appello per il superamento delle barriere alla partecipazione elettorale e invita a verificare la legittimità costituzionale delle norme.

sat/mca2
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

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