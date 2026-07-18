Legge elettorale, Ciriani "Settimana prossima inizia iter in Commissione Senato" - Tuttoggi.info

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Legge elettorale, Ciriani “Settimana prossima inizia iter in Commissione Senato”

ItalPress

Legge elettorale, Ciriani “Settimana prossima inizia iter in Commissione Senato”

Sab, 18/07/2026 - 15:03

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ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “La commissione Affari Costituzionali incardinerà il testo sulla legge elettorale la settimana prossima. Poi il tempo che rimane fino alla pausa estiva è poco. Speriamo di avviare la discussione. Ciò che è importante è l’approvazione della Camera che segna un cambio nel sistema elettorale in questo Paese”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo alla seconda giornata dei lavori intervenendo agli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”, in provincia di Catania.
xn5/col3/mca2

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