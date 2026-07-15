Legge elettorale, Ciriani “Priorità è approvarla, andiamo avanti” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Le preferenze erano un elemento di novità e di ascolto dei cittadini. Noi ci abbiamo messo la faccia, abbiamo perso per un voto, se i cittadini non potranno esprimere la preferenza sanno chi ringraziare.. Cosìai microfoni di Sky Tg24.

Sulla tempistica di approvazione della legge elettorale “si prevedeva il voto finale alla Camera entro domani sera, ora vedremo come andrà – spiega Ciriani -. La legge elettorale andrà al Senato senza le preferenze, è un peccato, ma l’altra Camera può correggere la norma, al Senato non c’è il voto segreto, ma ne parleremo a suo tempo, un passo alla volta. Intanto è importante ed è una priorità votare questa legge, che dice che chi ha un voto in più ha la maggioranza per governare. Noi vogliamo credibilità e coerenza nella politica, questa è l’essenza del governo di Giorgia Meloni, ci dispiace che qualcuno non l’abbia capito, ma noi andiamo avanti su questa strada. Questa legge elettorale serve al Paese”.



A una domanda sul possibile voto anticipato, il ministro risponde così: “Non intendiamo concludere la nostra esperienza di Governo. L’episodio di ieri lo vogliamo superare”.

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