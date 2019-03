Legalità e sicurezza, il prefetto nei Comuni del Trasimeno

Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Tuoro sul Trasimeno, dove è stato ricevuto dal sindaco, Patrizia Cerimonia e, successivamente, presso i Comuni di Castiglione del Lago e di Panicale, in cui ha incontrato i sindaci Sergio Batino e Giulio Cherubini.

Nel corso di tutti gli incontri, che si sono svolti in un clima costruttivo e di cordialità, è stato richiamato lo stretto e consolidato rapporto di leale, sinergica collaborazione esistente tra la Prefettura ed i Comuni in questione, che consente di operare proficuamente per favorire lo sviluppo del territorio, nonché per il contrasto dei fenomeni di illegalità.

In particolare, è stata esaminata la situazione socio-economica locale e sono stati affrontati i temi della promozione della legalità e della sicurezza, anche al fine di definire nuove, condivise forme di collaborazione sul piano della sicurezza integrata e partecipata.

