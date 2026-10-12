Lega, Salvini "Dal Congresso segreteria politica e aggiornamento del simbolo" - Tuttoggi.info

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Lega, Salvini “Dal Congresso segreteria politica e aggiornamento del simbolo”

ItalPress

Lega, Salvini “Dal Congresso segreteria politica e aggiornamento del simbolo”

Lun, 12/10/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo, quindi chiunque le porterà sarà il benvenuto e ci saranno delegati eletti dai militanti da tutta Italia. Ho scelto di dotare la lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia e la Lega corre”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, al termine del Consiglio Federale del partito a Milano, parlando ai giornalisti del congresso in programma il 24-25 ottobre nel capoluogo lombardo.

sat/gtr

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