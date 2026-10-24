Lega Pro, Marani "Riforma Zola per valorizzare i giovani e rilanciare i vivai" - Tuttoggi.info

FERRARA (ITALPRESS) – “L’idea è che il vivaio sia centrale per una società di calcio. Per alcuni anni si è perso di vista questo aspetto e abbiamo cercato di rimetterlo in moto attraverso la Riforma Zola”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, intervenendo a Ferrara al convegno “Il Futuro in gioco”, nell’ambito di Quarto Tempo, iniziativa della Lega Nazionale Dilettanti. La riforma punta a incentivare l’utilizzo dei calciatori cresciuti nei settori giovanili delle società di Serie C, con benefici anche per la sostenibilità economica dei club. “Bisogna avere il coraggio di crederci, di aspettarli, di farli crescere”, ha sottolineato Marani, ricordando le difficoltà dei giovani italiani a trovare spazio nei massimi campionati e l’importanza di rafforzare la collaborazione tra Serie D e Lega Pro.

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