Lega navale e Aisf 'a vele spiegate' per sensibilizzare su fibromialgia - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf) e Lega navale italiana (Lni) si uniscono per dare voce ai pazienti fibromialgici e far conoscere una patologia che colpisce circa 2,5 milioni di italiani – interessando prevalentemente il sesso femminile – attraverso la bellezza e il senso di libertà che restituiscono il mare e la vela. In vista della Giornata mondiale della fibromialgia, che si celebra ogni anno il 12 maggio e in linea con le iniziative di prevenzione della salute sostenute dalla Lega navale italiana, nel weekend 10-11 maggio le due associazioni organizzano in 8 città italiane (Roma Ostia, Genova, Napoli, Palermo, Siracusa, Riposto, Alghero e Reggio Calabria) delle attività congiunte di sensibilizzazione con i pazienti e i volontari di Aisf e i soci della Lni, sia a terra che in mare.

Le veleggiate sociali a bordo delle barche messe a disposizione dalla Lega navale hanno come obiettivo quello di richiamare l’attenzione pubblica sulla sindrome fibromialgica: si tratta una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia); il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita ‘sindrome’ poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti. Questa iniziativa mira ad accendere sempre di più i riflettori per sensibilizzare le istituzioni per il mancato riconoscimento e garantire ai pazienti diritti, cure e sostegno adeguato.

Sabato 10 maggio, le imbarcazioni della Lni “molleranno gli ormeggi” da Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Riposto con a bordo pazienti e volontari di Aisf e soci Lni, per vivere tutti insieme una giornata di formazione nautica e di conoscenza su questa patologia cronica. Domenica 11 maggio al Porto Turistico di Roma a Ostia, in concomitanza con il Motoraduno Moto Guzzi Roma 2025, Lni e Aisf saranno presenti con uno stand informativo e un simulatore di barca a vela per i visitatori più piccoli, mentre verranno effettuate in mattinata delle uscite in mare a bordo di due barche con la partecipazione dei giovani pazienti e delle famiglie seguite dall’associazione ‘Il Porto dei piccoli’. Nella stessa giornata, si terranno a Genova e ad Alghero delle veleggiate Lni-Aisf, quest’ultima organizzata nell’ambito della prima prova di ‘Vento de l’Alguer’, campionato di vela promosso dalla sezione algherese della Lega navale. A Siracusa, la Lni si unisce ad Aisf e ad Acto Sicilia (Alleanza contro il tumore ovarico) per una giornata di sensibilizzazione in mare sulla fibromialgia e sul carcinoma ovarico, nell’ambito della quale verrà presentato anche il progetto ‘LABIA – Madri d’Amore’, che punta a offrire sostegno psicologico e legale, informando su adozione, affidamento e diritto alla maternità per pazienti oncologiche, anche alla luce della recente legge sull’oblio oncologico (n.193/2023).

Insieme alle centinaia di pazienti, volontari e soci delle due associazioni promotrici delle attività, saranno testimoni dei valori della legalità e della solidarietà 8 barche a vela confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla Lega navale italiana che, nell’ambito della campagna ‘Mare di Legalità’, le ha intitolate alla memoria di alcune vittime della mafia e del terrorismo e destinate ad attività di pubblico interesse legate al mare. Nelle diverse città interessate dalle attività di quest’anno, gli equipaggi di Lni e Aisf saliranno a bordo delle ‘barche della legalità’ Lighea (Lni Brucoli-Augusta), Eva I (Lni Reggio Calabria), Eros (Lni Ostia), Spyros (Lni Fiumicino), Azimut (Lni Palermo), Janez, Lady Marianna e Milva (Lni Riposto).