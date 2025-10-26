 Lega-FdI "Bus negato a bambino, vergognoso" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Lega-FdI “Bus negato a bambino, vergognoso”

Redazione

Lega-FdI “Bus negato a bambino, vergognoso”

Bus negato a bambino delle elementari. Insorge il centrodestra "Ha la colpa di chiamarsi Pietro e non Abdul"
Dom, 26/10/2025 - 09:18

Condividi su:

La vicenda è ricostruita dagli esponenti della Lega, Corrado Belloni, di Fratelli D’Italia, Luciana Veschi e Giacomo Buitoni, San Giustino nel cuore. Secondo quanto riferito dai tre esponenti politici: “Nel territorio comunale di San Giustino, al confine con le Marche, sorge la località montana di Valghisole dove vive, insieme alla sua famiglia, Pietro, che come tutti i suoi coetanei frequenta la scuola elementare. Tuttavia, non quella di San Giustino, bensì quella marchigiana di Mercatello sul Metauro, poiché è l’istituto più vicino è raggiungibile in circa venti minuti di scuolabus, mentre la scuola del nostro Comune dista quasi un’ora di viaggio a causa della viabilità difficoltosa e della maggiore distanza dei plessi scolastici”.

Lega-FdI “Bus negato a bambino, vergonoso”

“Fino a giugno dello scorso anno, il Comune di San Giustino sosteneva le spese per garantire a Pietro il servizio di scuolabus verso Mercatello. Quest’anno, però, per ragioni non chiare, tale servizio è stato negato, costringendo i genitori ad accompagnare ogni giorno il figlio a scuola, con notevoli disagi e sacrifici lavorativi. È vergognoso – concludono i tre consiglieri – che a San Giustino non si riescano a trovare poche risorse in un bilancio più che solido per assicurare un diritto fondamentale a un bambino, mentre si spendono soldi per eventi fallimentari, si destinano fondi a pioggia agli extracomunitari che quotidianamente accedono al Palazzo Comunale e si finanziano in modo sproporzionato alcune associazioni a discapito di altre. Ma non si trovano risorse per un bambino che, probabilmente, ha solo la ‘colpa’ di chiamarsi Pietro e non Abdul”.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Perugia: Al via il ciclo di visite-studio di approfondimento fuori regione della Giustizia Riparativa del progetto Caritas “Semi di carità”

Perugia

Incendio sul tetto, fiamme da canna fumaria

Perugia

Perugia-Livorno, ordinanza anti alcol e vetro

in umbria

Ultim'ora Italia

Morta June Lockhart, la mamma star di ‘Lassie’ aveva 100 anni
Ultim'ora Italia

Colpo al Louvre, fermati due sospetti per il furto dei gioielli della corona

Ultim'ora Italia

Centrosinistra, Follini: “Moderati sì, ma con più coraggio se si vuole incidere”
Umbria | Italia | Mondo

Borse di studio ANCE Umbria, lunedì la consegna ai ragazzi dei corsi CAT (ex geometri)

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!