Lega A ufficializza “Recupero Juve-Napoli il 17/3” - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – La Lega di Serie A ha ufficializzato che Juventus-Napoli verrà recuperata mercoledì 17 marzo con inizio alle 18.45. La gara, valida per la terza giornata di andata e in calendario lo scorso 4 ottobre, non si era disputata a causa delle positività riscontrate nel gruppo squadra del Napoli. In un primo momento il giudice sportivo aveva inflitto la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso, poi il Collegio di Garanzia ribaltò la sentenza, restituendo il punto al Napoli e disponendo il recupero del match. Oggi l’ufficialità della data: Juventus-Napoli si giocherà mercoledì 17 marzo.

(ITALPRESS).