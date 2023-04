Leclerc in pole position a Baku davanti a Verstappen - Tuttoggi.info

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nella gara di domenica sul circuito di Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan. Prima pole stagionale per la Ferrari, che con l’1’40″203 del monegasco si piazza davanti alle Red Bull di Max Verstappen (+0″188) e Sergio Perez (+0″292), con Carlos Sainz (+0″813) che partirà invece dalla quarta casella della griglia, in seconda fila. In terza partiranno fianco a fianco Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin), rispettivamente in quinta e sesta posizione, con Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren) a chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza della gara di domenica.“Sono sorpreso di questa pole position – commenta Leclerc – Sono arrivato a Baku puntando ad arrivare in qualifica davanti ad Aston Martin e Mercedes. Quello ottenuto oggi è un risultato superiore, quindi sono più che soddisfatto. Non dobbiamo dimenticare che in gara forse saremo ancora dietro alle Red Bull, quindi non sarà facile mantenere la testa – avverte il monegasco – Nelle FP1 abbiamo avuto poco tempo per provare, ma abbiamo trovato il giusto feeling con la vettura e da questo nasce la pole di oggi. Domani nella qualifica sprint avremo soltanto un set di gomme nuove, ma il passo sembra abbastanza positivo”. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).