Leclerc guida la Ferrari a Maranello “Grande emozione” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Buongiorno Maranello! Scusa se ti ho svegliato stamattina, stavo solo andando al lavoro”. Con questo messaggio Charles Leclerc ha raccontato quanto accaduto all’alba a Maranello, un’iniziativa simbolica della Ferrari per celebrare la ripartenza dopo il lungo stop obbligato dall’emergenza sanitaria. Il pilota monegasco è stato protagonista di una passerella su un tracciato unico. “Gli uomini della Ferrari – ha spiegato la Scuderia di Maranello – hanno riacceso il motore della SF1000 che si è mossa partendo dall’Officina Classiche”, uscendo “dallo stesso cancello che Enzo Ferrari varcò nella giornata del 12 marzo 1947 con la prima vettura che portava il suo nome: la 125 S”. Leclerc, primo pilota dell’era moderna a guidare una vettura di Formula 1 sulle strade di Maranello, è poi transitato davanti alla Gestione Sportiva e ha proseguito sfilando davanti al Museo di Maranello e concludendo la propria esibizione nella pista di Fiorano. “La stagione di Formula 1 2020 è infatti finalmente ripartita”, ha osservato la Scuderia di Maranello. “Non sono uno che ama alzarsi dal letto all’alba – ha dichiarato Leclerc – ma questa mattina c’era un ottimo motivo per farlo. Forse abbiamo svegliato qualcuno, ma è stato bello guidare sulle strade di Maranello la SF1000. E’ stata una grande emozione poter tornare in macchina e soprattutto farlo su un tracciato così particolare. Adesso non vedo l’ora di poter guidare la SF1000 in Austria”.

(ITALPRESS).